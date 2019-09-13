Русская община Татарстана раскритиковала высказывания Владимира Жириновского про Казань

Слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего, что «Казань завалили деньгами», «препятствуют укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия в Татарстане». Об этом в своем обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину заявили представители Русского национально-культурного объединения республики.

По их словам, Татарстан является многонациональной республикой. И все народы здесь живут в мире и согласии. При этом свыше 1,5 млн русских составляют в регионе лишь 40% населения. Это больше, чем население Курской, Тверской, Тамбовской, Ивановской, Волгоградской, Ярославской, Ульяновской, Тульской областей и даже больше, чем Костромской и Орловской или Новгородской и Мурманской областей, вместе взятых.

Кроме того, Татарстан постоянно лидирует в сфере инноваций и инвестиций. И это приносит в госбюджет намного больше денег, чем выделяемые в республиканский бюджет средства. «В этой связи упрекать Татарстан — это просто лукавить», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана считают «глупостью» и «провокацией» высказывания Жириновского про Казань.

"Ъ-Казань"