Сеул намерен добиться от Пхеньяна возобновления встреч разделенных семей

Южная Корея планирует добиться от КНДР проведения встреч семей, разделенных войной 1950–1953 годов, заявил южнокорейский министр объединения Ким Ён Чхоль. «Как только межкорейские отношения восстановятся, Сеул поставит на повестку дня организацию встреч разделенных семей»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Ранее спецсоветник южнокорейского президента по дипломатии и вопросам нацбезопасности Мун Чжон Ин заявил, что власти Южной Кореи и КНДР могут создать экономическое объединение наподобие Евросоюза. Союз между двумя Кореями может быть образован в ближайшие 10–15 лет.

Напомним, в сентябре 2018 года в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит. По итогам встречи стороны договорились воссоединить железную дорогу через полуостров, отладить механизм предотвращения инцидентов на границе и демонтировать северокорейские испытательные полигоны. В декабре на границе между Северной и Южной Кореей прошла церемония стыковки железнодорожных путей. Мероприятие должно было символизировать прорыв в отношениях между Сеулом и Пхеньяном, достигнутый странами за год.

Подробности — в публикации “Ъ” «Две Кореи встали на пути соединения».