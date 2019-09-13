Сноуден готов вернуться в США при условии справедливого суда

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что вернется в Соединенные Штаты, только если суд по его делу будет справедливым. Для оценки правильности его решения присяжным необходимо предоставить доступ к разглашенным секретным материалам, заявил он в интервью National Public Radio.

«Не может быть справедливого судебного разбирательства по поводу раскрытия информации, если присяжные не могут оценить, правильно ли было, или нет раскрывать эту информацию… Никто не становится осведомителем, потому что он этого хочет. Никто не становится информатором, потому что у него счастливый конец»,— сказал господин Сноуден. По его мнению, возвращение в США только для «вынесения приговора» может послужить плохим примером для тех, кто находится в похожей ситуации.

Бывший сотрудник АНБ отметил, что люди забыли о том, что жить в России — «не его выбор». Он напомнил, что просил убежища в 27 странах, но все они опасались ответного удара от США. Интерес России защищать его Эдвард Сноуден считает, что Россия заинтересована в его защите, так как это является «простым способом выглядеть так, будто страна делает что-то хорошее, но без каких-либо ответных мер».

Господин Сноуден сказал, что российская разведка предлагала ему сотрудничество, но он от него отказался. При этом бывший сотрудник АНБ указал на то, что в Россию был «пойман в ловушку» в аэропорту на 40 дней. По его словам, он лишил себя доступа к секретным материалам, когда покидал Гонконг, потому что не знал, как будет развиваться ситуация раньше. Согласившись сотрудничать с российским правительством, он бы покинул аэропорт «через один день на лимузине и жил бы во дворце», а в его честь бы проходили «парады на Красной площади».

Он напомнил, что критиковал политику российского правительства, защиту прав человека в стране и ее президента. «У меня нет ничего, что я мог бы им предоставить. Я критиковал правительство России. Что еще я могу сделать, чтобы удовлетворить вас или кого-либо из критиков? Ничто не удовлетворит их. Это их недоверие к России»,— добавил экс-сотрудник АНБ.

Напомним, в 2013 году господин Сноуден рассказал журналистам The Washington Post и The Guardian о секретной программе PRISM. Программу разработали спецслужбы США для слежки за интернет-пользователями. Сейчас он имеет временный вид на жительство в России.

Подробнее об Эдварде Сноудене — в публикации “Ъ” «"США заперли меня в стране, с которой у них, мягко говоря, не лучшие отношения"».