Мадуро рассказал о подготовке заговора против него в Колумбии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что противники готовят заговор по его убийству, пока сами находятся в Колумбии. Он добавил, что у Венесуэлы есть доказательства планов покушения.

«Североамериканский империализм и президент Колумбии Иван Дуке готовят план моего убийства»,— цитирует президента Венесуэльское информационное агентство. Он отметил, что предоставит доказательства этого международному сообществу.

Напомним, 4 августа 2018 года на господина Мадуро произошло покушение. Тогда во время парада к нему попытались подлететь два беспилотника со взрывчаткой. Атака не удалась, так как снайперы из президентской охраны сбили дроны на подлете. Практически сразу господин Мадуро выступил по телевидению, обвинив в покушении оппозицию и Колумбию.

О расследовании читайте в публикации “Ъ” «Президент Венесуэлы пополняет списки врагов».