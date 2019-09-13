MINI будет расширять модельную линейку

Компания MINI расширит линейку моделей за счет более крупных и более компактных, чем нынешние машины, автомобилей, сообщает Autocar со ссылкой на главу британского автопроизводителя Бернда Кербера.

Господин Кербер подчеркнул, что компания рассматривает возможность создания нового кроссовера, который будет самым крупным MINI, но при этом самой компактной моделью в своем сегменте. Также в новом поколении трехдверный хэтчбек MINI должен стать меньше, чем текущая версия модели.

Кроме того, вместе с расширением линейки продуктов, MINI как минимум ближайшие 5-10 лет наряду с электромобилями продолжит выпуск и продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. При этом переориентации марки на производство только электромобилей в компании не исключили.

Напомним, ранее появилась информация, что MINI готовит компактвэн Traveller.