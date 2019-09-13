13 сентября, пятница
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Honda сделает «умную» версию электромобиля e

Компания Honda намерена сделать более «умную» и технологичную версию электромобиля e, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя проекта модели Кохею Хитоми.

«Я считаю, что создание спортивной модели Honda e Type R — это не тот путь, которым надо идти. В Honda e мы предоставим клиентам новое измерение ценностей марки, — пояснил господин Хитоми. — Будет больше современных технологий, онлайн-сервисов, искусственного интеллекта и других функций, которые невозможны на машинах с двигателями внутреннего сгорания».

Напомним, хэтчбек Honda e стал первым серийным электромобилем японской марки.

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