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Бюджетный электромобиль Volkswagen появится после 2023 года

Компания Volkswagen выпустит бюджетный электромобиль линейки ID. после 2023 года, сообщает Autocar по ссылкой на главу немецкого автопроизводителя Герберта Дисса.

Как пояснил господин Дисс, новинка получит название ID.1 и будет по габаритам близка к Volkswagen Polo. Стоимость такой модели составит не более €20 тыс. Премьера серийного варианта компактного бюджетного электромобиля состоится в 2023 году или годом позже.

Напомним, премьера первого серийного электромобиля Volkswagen — хэтчбека Volkswagen ID.3, близкого по размерам к Volkswagen Golf — состоялась в сентябре 2019 года.

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