13 сентября, пятница
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Renault готовит два новых электромобиля

Компания Renault готовит два новых электромобиля, которые должны быть представлены в 2020 году, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя по планированию продуктов Али Кассая.

По словам господина Кассая, к 2023 году в линейке французской марки будет восемь электромобилей. Среди них — электрическая версия компактного хэтчбека Renault Twingo, а также новый электрический кроссовер, близкий по габаритам к существующей модели Renault Kadjar.

Напомним, ранее был представлен обновленный электрический хэтчбек Renault Zoe.

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