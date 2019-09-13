Компания Renault готовит два новых электромобиля, которые должны быть представлены в 2020 году, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя по планированию продуктов Али Кассая.

По словам господина Кассая, к 2023 году в линейке французской марки будет восемь электромобилей. Среди них — электрическая версия компактного хэтчбека Renault Twingo, а также новый электрический кроссовер, близкий по габаритам к существующей модели Renault Kadjar.

Напомним, ранее был представлен обновленный электрический хэтчбек Renault Zoe.