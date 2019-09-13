Конгресс США хочет опросить сотрудников Boeing в рамках проверки лайнеров 737 MAX

Конгресс США попросил руководство корпорации Boeing предоставить нескольких сотрудников компании для интервью. Работников корпорации хотят опросить в рамках проводимой американскими властями проверки сертификации самолетов 737 MAX. Полеты лайнеров этой модели были приостановлены после двух авиакатастроф, унесших жизни более 300 человек.

С предложением опросить сотрудников Boeing выступили председатель комитета по транспорту Палаты представителей США Питер ДеФацио и Рик Ларсен, возглавляющий авиационный подкомитет. По их словам, несмотря на то, что компания предоставила ценную документацию, «комитету важно послушать сотрудников Boeing», передает Reuters.

Комитет планирует провести еще одно слушание по Boeing в ближайшие недели. По словам источника агентства, в рамках проверки корпорация уже предоставила более 300 тыс. страниц документов.

В Boeing заявили, что «будут и впредь оставаться честными и отзывчивыми по отношению к комитету». Глава компании Деннис Мюленбург на конференции 11 сентября заявил, что Boeing рассчитывает возобновить эксплуатацию 737 MAX в четвертом квартале 2019 года.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019-го разбился 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Погибли все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру. Предполагалось, что они возобновятся не раньше 2020 года. По данным The Wall Street Journal, регуляторов не устроил отчет Boeing о проделанной работе над программным обеспечением, отвечающим за безопасность полетов.

О последствиях остановки полетов — в публикации “Ъ” «Авиакомпании подсчитывают миллионные убытки от простоя 737MAX».