«Ромир» сообщил о росте повседневных расходов россиян в августе на 11%

Согласно исследованию холдинга «Ромир», на которое ссылается «РИА Новости», повседневные траты россиян в августе выросли на 11% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. По сравнению с июлем этого года траты граждан увеличились на 4,9%.

Эксперты также отметили и рост цен на многие непродовольственные товары. «Доля затрат на продукты в общей корзине повседневных расходов в августе снизилась до 50% вместо 53% в предыдущие месяцы. …Это также сказалось на величине среднего чека, который за месяц вырос почти на 20 руб.»,— заявил президент «Ромира» Андрей Милехин.

По его словам, рост расходов россиян в августе связан, в частности, с подготовкой к новому учебному году. Кроме того, в этот месяц традиционно дешевеют сезонные овощи и фрукты.

Исследование «Ромира» основывается на данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она включает данные потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны.

В июле средний чек составил 424,5 руб.— во столько оценивался один поход в магазин розничной торговли. За месяц этот показатель вырос на 1,1%, сообщала Федеральная налоговая служба (ФНС). Дороже всего один поход в магазин обходился жителям Дальнего Востока (543,6 руб.).

Подробнее об исследовании ФНС — в публикации “Ъ” «Летние траты растут».