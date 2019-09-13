Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты Коммунистической партии Кубы, бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и его дочери Мариэлы. Помимо этого были заблокированы учетные записи Министерства связи и нескольких местных СМИ. Союз журналистов Кубы назвал действия соцсети «массовой цензурой».

Блокировка аккаунтов началась 11 сентября во время обращения председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля. Он предупредил граждан, что из-за санкций США стране грозит энергетический кризис.

Под блокировку подпали, в частности, аккаунты газеты Granma, радиостанции Radio Rebelde, программы Mesa Redonda и портала Cubadebate. Последний до сих пор не разблокирован. Страница Рауля Кастро также недоступна для просмотра. Учетная запись его дочери и аккаунт партии уже работают.

Представитель Twitter заявил Reuters, что правила соцсети запрещают с помощью использования нескольких учетных записей искусственно выводить новости в топ. МИД Кубы назвал действия соцсети «очевидной согласованной операцией», целью которой было «ограничить заявления революционеров в защиту правды».

Напомним, под руководством президента Дональда Трампа администрация США уже несколько раз расширяла санкции против Кубы, считая власти острова виновными в нарушениях прав человека. Задача противодействовать вводимым ограничениям лежит на новом кубинском руководстве во главе с Мигелем Диас-Канелем, который в апреле 2018 года сменил Рауля Кастро на посту председателя Госсовета.

Как изменилась Куба после ухода Рауля Кастро, читайте в публикации “Ъ” «Часть суши, окруженная санкциями».