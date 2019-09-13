Для спасения Дандара Тыкшеева не хватает 720 088 рублей

Руководитель ООО «Клиника Константа» Юрий Филимендиков (Ярославль): «Дандар получил серьезную родовую травму — сломанную левую руку, разорванные нервные окончания правого плечевого сплетения. Перелом зажил, сейчас левая рука нормально функционирует. А вот с правой рукой все гораздо сложнее: нет активных движений, не сгибается локоть, нет движения кисти и пальцев. Пока малыш совсем мал, это не очень заметно. Но он растет, и обездвиженная рука помешает его развитию. Дандар не сможет полностью себя обслуживать и будет зависеть от помощи взрослых. Мы проведем многоэтапное хирургическое лечение для максимально полного восстановления движений руки. Надеюсь, мы поможем Дандару».

Стоимость операций 743 088 руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 720 088 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дандара Тыкшеева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Дандара — Инны Сергеевны Цыденовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда