«Нельзя постоянно жить с таким грузом»

Член комитета Госдумы по социальной политике Сергей Вострецов сообщил “Ъ”, что готов рассмотреть инициативу общественных организаций «Волга-Дон», «Норд-Ост», «Голос Беслана» и «Матери Беслана» и «внести законопроект о статусе пострадавших от терактов, если он сможет устранить несправедливость». В то же время в Совете федерации предположили, что принятие данной нормы усугубит психологическое состояние пострадавших. Большая часть членов верхней и нижней палат парламента, с которыми пытался поговорить “Ъ”, под разными предлогами отказались от комментариев. Эксперты считают, что шансы на принятие документа есть, если депутаты и активисты найдут компромисс.

Предложение наделить жертв террористических действий особым правовым статусом впервые прозвучало в 1999 году. Восемь лет спустя общественники разработали законопроект «О социальной защите жертв терактов», который закрепляет статус жертвы теракта и определяет перечень предусмотренных для этой категории социальных льгот. Внесен законопроект не был. Сейчас организации пострадавших от терактов и их родственников «Волга-Дон», «Норд-Ост», «Голос Беслана» и «Матери Беслана» вновь просят парламент рассмотреть этот законопроект. Они утверждают, что жертвы терроризма сталкиваются с отсутствием долгосрочной материальной помощи и медицинской реабилитации, не имеют преференций при получении квот на отдых, образование и жилье.

В дни 15-летия трагедии в Беслане общественники выразили надежду, что законопроект примут в этом году.

Парламентарии комментировали проект неохотно: под разными предлогами большинство опрошенных сенаторов и депутатов отказывались обсуждать тему с “Ъ”, ссылаясь на то, что «ничего об этом не знают», «не знакомы с содержанием проекта» или «не являются экспертами по этому вопросу». Некоторые из них, услышав вопрос, просили перезвонить позже и больше на звонки не отвечали.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов (ЕР) в беседе с “Ъ” подчеркнул, что к жертвам терроризма «всегда было особое отношение», но это не означает, что дополнительные меры поддержки не понадобятся: «Я готов с ними встретиться, рассмотреть, что они наработали, пообщаться с коллегами по фракции. Если нужны какие-то дополнительные меры, то можно подумать. Почему нет, это имеет место и право».

Господин Вострецов добавил, что «готов внести законопроект», если «он сможет устранить несправедливость, с которой сталкиваются» жертвы терактов, однако перед этим документ следует изучить.

«В этом плане молодцы добровольцы из Дагестана, что не молчали (дагестанские ополченцы, участвовавшие в боях с боевиками в августе—сентябре 1999 года, ранее на прямой линии с Владимиром Путиным попросили наделить их статусом участников боевых действий.— “Ъ”). А эта категория людей (жертвы терактов.— “Ъ”) однозначно имеет право на льготы. В любом случае им выплачивали какие-то разовые компенсации, но они имеют право на поддержку государства дополнительно»,— считает депутат.

Глава комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с “Ъ” предположил, что закрепление правового статуса жертв терроризма может негативно сказаться на психологическом состоянии пострадавших и усугубить их душевную травму: «Не знаю, правильно ли будет во врачебной истории, которую направляют от одного врача к другому, писать, что он (пациент.— “Ъ”) — жертва теракта. Такая запись будет сопровождать человека по жизни. Может быть, проще это перевести в медицинскую терминологию и дать возможность человеку принимать реабилитационные процедуры, нежели постоянно показывать удостоверение о том, что он жертва террористического акта? Я не знаю, как это будет оценено человеком, который хочет забыть об этом и не просыпаться каждый раз, с ужасом вспоминая то, что было. Нельзя постоянно жить с таким грузом, это тяжело». Господин Рязанской согласен, что помощь жертвам терактов не должна превращаться в «разовую кампанию», так как им требуются «долговременные меры социальной реабилитации». При этом он подчеркнул, что по существу прокомментировать законопроект могли бы лишь в комитете по конституционному законодательству. В аппарате этого комитета “Ъ” отметили, что могут комментировать только уже внесенные проекты.

Ранее активисты получали отрицательные отзывы власти на свой законопроект.

В них сказано, что существующее законодательство уже регулирует вопросы получения выплат и льгот людьми, которые пострадали от терактов, но, впрочем, оно может быть доработано с учетом их предложений.

«У законопроекта есть шансы» стать законом при условии, что «пройдет широкая общественная дискуссия» и будет выбрана устраивающая все стороны концепция, считает член комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Артем Кирьянов: «Надо просто обсудить, что это будет и как это будет работать, но в целом вектор, который есть в законопроекте, правильный».

Отметим, в пятницу, 13 сентября, в Москве соберутся родственники погибших и пострадавшие при взрыве жилого дома №6/3 на Каширском шоссе ранним утром этого дня в 1999 году. В результате теракта погибли 124 и были ранены 7 человек.

Кира Дюрягина