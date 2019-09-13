«Нельзя постоянно жить с таким грузом»

Член комитета Госдумы по социальной политике Сергей Вострецов сообщил “Ъ”, что готов рассмотреть инициативу общественных организаций «Волга-Дон», «Норд-Ост», «Голос Беслана» и «Матери Беслана» и «внести законопроект о статусе пострадавших от терактов, если он сможет устранить несправедливость». В то же время в Совете федерации предположили, что принятие данной нормы усугубит психологическое состояние пострадавших. Большая часть членов верхней и нижней палат парламента, с которыми пытался поговорить “Ъ”, под разными предлогами отказались от комментариев. Эксперты считают, что шансы на принятие документа есть, если депутаты и активисты найдут компромисс.
Предложение наделить жертв террористических действий особым правовым статусом впервые прозвучало в 1999 году. Восемь лет спустя общественники разработали законопроект «О социальной защите жертв терактов», который закрепляет статус жертвы теракта и определяет перечень предусмотренных для этой категории социальных льгот. Внесен законопроект не был. Сейчас организации пострадавших от терактов и их родственников «Волга-Дон», «Норд-Ост», «Голос Беслана» и «Матери Беслана» вновь просят парламент рассмотреть этот законопроект. Они утверждают, что жертвы терроризма сталкиваются с отсутствием долгосрочной материальной помощи и медицинской реабилитации, не имеют преференций при получении квот на отдых, образование и жилье.
Парламентарии комментировали проект неохотно: под разными предлогами большинство опрошенных сенаторов и депутатов отказывались обсуждать тему с “Ъ”, ссылаясь на то, что «ничего об этом не знают», «не знакомы с содержанием проекта» или «не являются экспертами по этому вопросу». Некоторые из них, услышав вопрос, просили перезвонить позже и больше на звонки не отвечали.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов (ЕР) в беседе с “Ъ” подчеркнул, что к жертвам терроризма «всегда было особое отношение», но это не означает, что дополнительные меры поддержки не понадобятся: «Я готов с ними встретиться, рассмотреть, что они наработали, пообщаться с коллегами по фракции. Если нужны какие-то дополнительные меры, то можно подумать. Почему нет, это имеет место и право».
«В этом плане молодцы добровольцы из Дагестана, что не молчали (дагестанские ополченцы, участвовавшие в боях с боевиками в августе—сентябре 1999 года, ранее на прямой линии с Владимиром Путиным попросили наделить их статусом участников боевых действий.— “Ъ”). А эта категория людей (жертвы терактов.— “Ъ”) однозначно имеет право на льготы. В любом случае им выплачивали какие-то разовые компенсации, но они имеют право на поддержку государства дополнительно»,— считает депутат.
Глава комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с “Ъ” предположил, что закрепление правового статуса жертв терроризма может негативно сказаться на психологическом состоянии пострадавших и усугубить их душевную травму: «Не знаю, правильно ли будет во врачебной истории, которую направляют от одного врача к другому, писать, что он (пациент.— “Ъ”) — жертва теракта. Такая запись будет сопровождать человека по жизни. Может быть, проще это перевести в медицинскую терминологию и дать возможность человеку принимать реабилитационные процедуры, нежели постоянно показывать удостоверение о том, что он жертва террористического акта? Я не знаю, как это будет оценено человеком, который хочет забыть об этом и не просыпаться каждый раз, с ужасом вспоминая то, что было. Нельзя постоянно жить с таким грузом, это тяжело». Господин Рязанской согласен, что помощь жертвам терактов не должна превращаться в «разовую кампанию», так как им требуются «долговременные меры социальной реабилитации». При этом он подчеркнул, что по существу прокомментировать законопроект могли бы лишь в комитете по конституционному законодательству. В аппарате этого комитета “Ъ” отметили, что могут комментировать только уже внесенные проекты.
В них сказано, что существующее законодательство уже регулирует вопросы получения выплат и льгот людьми, которые пострадали от терактов, но, впрочем, оно может быть доработано с учетом их предложений.
«У законопроекта есть шансы» стать законом при условии, что «пройдет широкая общественная дискуссия» и будет выбрана устраивающая все стороны концепция, считает член комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Артем Кирьянов: «Надо просто обсудить, что это будет и как это будет работать, но в целом вектор, который есть в законопроекте, правильный».
Отметим, в пятницу, 13 сентября, в Москве соберутся родственники погибших и пострадавшие при взрыве жилого дома №6/3 на Каширском шоссе ранним утром этого дня в 1999 году. В результате теракта погибли 124 и были ранены 7 человек.
Такое решение было принято в результате начавшейся травли в социальных сетях. Счет для сбора средств представители организации решили открыть после того, как в их адрес стали поступать просьбы от желающих помочь деньгами пострадавшим, число таких людей возросло после выхода фильма журналиста Юрия Дудя «Беслан. Помни». «Матери Беслана», которые за всю историю своей организации никогда не занимались сбором пожертвований, не хотели этого делать и сейчас, но журналисты, говорившие с ними, смогли их убедить. Как только новость об открытии счета появилась в социальных сетях, в крупных осетинских пабликах Instagram около трех десятков пользователей стали писать оскорбительные комментарии как в адрес собственно организации, так и в адрес пострадавших, называя их «ненасытными» и «хапугами». Несмотря на то что комментирование было быстро заблокировано владельцами пабликов, этого хватило, чтобы «матери» приняли решение закрыть счет. «Это не значит, что мы сдались, добро не проиграло, просто мы будем продолжать делать то, что мы и делали, только без счета»,— сказала “Ъ” лидер организации Сусанна Дудиева. По ее словам, деятельность «Матерей Беслана» и «без того очень сложная, и не хочется получать за нее еще и потоки грязи». Несмотря на отсутствие счета, скорее всего, в ближайшее время будет сформирован список пострадавших, нуждающихся в помощи, как медицинской, так и психологической, которым смогут помочь все желающие.
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