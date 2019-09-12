Украинские депутаты вступились за перебежчиков

Верховная рада Украины не стала рассматривать законопроект, позволяющий руководству парламента лишать депутатского статуса народных избранников, отказывающихся входить во фракцию той партии, от которой были избраны, или переходящих из одной фракции в другую. Этот законопроект, разработанный депутатами «Слуги народа», вызвал недовольство их же однопартийцев и стал поводом для спекуляций о расколе президентской партии.

Инициаторами законопроекта, предусматривающего внесение изменений в закон о статусе депутата, числится сразу 21 член фракции «Слуги народа». Документ в случае его принятия обязывал бы всех депутатов — как избранных по партийным спискам, так и одномандатников — вступать в парламентскую фракцию только той партии, от которой они были избраны. Отказ от вступления во фракцию или переход из одной фракции в другую в законопроекте были обозначены как достаточное основание для лишения депутатского статуса. Прежде «перебежчики» тоже могли быть изгнаны из Рады на законных основаниях, но касалась эта норма только тех, кто был избран по партийным спискам. Одномандатники, из которых формируется половина состава парламента, могут сами выбирать, к какой из фракций им примкнуть. В украинском политическом словаре есть даже специальный термин для обозначения депутатов, постоянно перемещающихся из одной фракции в другую,— «тушки».

Авторы нового законопроекта посчитали, что с «тушками» пора покончить. «Конституцией Украины в императивной форме закреплено требование политической структуризации парламента Украины путем обязательного членства народных депутатов, избранных от политических партий, в депутатских фракциях соответствующих партий»,— говорится в сопроводительной записке к законопроекту.

Ст. 81 конституции Украины действительно называет отказ депутата войти во фракцию той партии, от которой он был избран, одним из условий для лишения его депутатского статуса. Однако в законе не говорится ничего о партийных списках или одномандатных округах, а также указано, что лишению депутатских полномочий должно предшествовать соответствующее решение партийного руководства. Новым же законопроектом вводится автоматическая процедура лишения мандата.

Документ прошел все необходимые экспертизы и комитетские слушания, причем в первый же день его регистрации в Раде, 29 августа, даже получил статус «неотложного» от президента Владимира Зеленского.

Это означает, что законопроект должен был быть рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.

Его слушание в первом чтении было назначено на 12 сентября, но в этот день рассмотрение законопроекта из распорядка дня Верховной рады исчезло. Этому исчезновению предшествовала бурная реакция на документ части депутатского корпуса. Так, депутат Александр Дубинский, избранный по одномандатному округу от «Слуги народа», заявил, что такого рода законопроекты нацелены на раскол фракции. «Я это рассматриваю как глупую попытку втихаря протянуть норму, которая взорвет фракцию изнутри. Но, с другой стороны, я считаю это (внесение законопроекта.— “Ъ”) довольно позитивным моментом. Нас стимулировали читать все законопроекты»,— заявил господин Дубинский.

Его поддержали многие однопартийцы, заявившие о намерении части руководства фракции подчинить себе депутатов, превратив их в послушные машины для голосования. А новации с лишением мандата в случае смены фракции, как объясняли журналистам недовольные законопроектом депутаты, должны предупредить возможный выход из «Слуги народа» тех, кто будет не согласен с потенциально возможной диктатурой партийного руководства. Целый ряд украинских СМИ даже назвали происходящее внутри «Слуги народа» бунтом, среди главных зачинщиков которого был указан господин Дубинский.

Любопытно, что на стороне Александра Дубинского и его единомышленников выступила и депутат Виктория Сюмар, избранная по спискам «Европейской солидарности» — партии Петра Порошенко, непримиримым и последовательным критиком которого уже много лет остается господин Дубинский.

«Как удержать своих депутатов в роли послушных кнопкодавов? Согласовать изменения в регламенте, которые дают возможность исключить депутата из фракции и автоматически лишить мандата»,— написала госпожа Сюмар в Facebook.

Но ее опасения оказались напрасными — руководство фракции «Слуги народа» отозвало документ для доработки. Как заявил глава фракции Давид Арахамия, произошло это из-за развернувшейся внутри партии «бурной дискуссии». «Мы хотим сделать так, чтобы закон не воспринимался как закон об инакомыслии, это должен быть закон о внутренней партийной измене. То есть такая была сначала мысль, а потом люди начали воспринимать это неправильно, и мы решили вообще этот вопрос сейчас снять»,— сообщил господин Арахамия. По его словам, к работе над обновленным законопроектом планируется привлечь представителей всех парламентских фракций.

Матвей Шиманов, Киев