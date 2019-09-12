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Экс-глава самарского отделения Центробанка возглавил правительство Ингушетии

Кандидатура Константина Сурикова на должность председателя правительства Ингушетии одобрена региональным парламентом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов предложил депутатам кандидатуру господина Сурикова, которая была поддержана большинством парламентариев.

Константин Суриков возглавлял самарское подразделение Центробанка с февраля 2011 года по март 2018 года. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов также работал в Самарской области, возглавляя Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по региону.

Андрей Сазонов


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