Руководитель Роспотребнадзора Самарской области назначен врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Об этом сообщается за сайте Кремля.

Владимир Путин также принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Ранее он попросил президента страны принять его отставку с поста руководителя республики.

Махмуд-Али Калиматов до нынешнего назначения руководил Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области. Эту должность он занимал с декабря 2015 года. Ранее он три года был советником губернатора Самарской области. Махмуд Калиматов более пяти лет руководил прокуратурой города Самары, больше года был первым заместителем прокурора Самарской области. В 2004–2007 года Махмуд-Али Калиматов был прокурором Ингушетии.

Андрей Сазонов