В Воронежской области на границе с Украиной прошли контртеррористические учения

В Митрофановском и Пасюковском сельских поселениях Кантемировского района Воронежской области, удаленных от границы с Украиной соответственно на 25 и на 10 км, прошло плановое тактико-специальное учение по пресечению террористического акта. Как сообщили в областном УФСБ, по сценарию учений на контрольно-пропускном пункте возле села Митрофановка условные «террористы» «открыли огонь» по сотрудникам полиции и скрылись. После сигнала о нападении оперативный штаб привел в боевую готовность личный состав и технику УФСБ, полиции, МЧС, Росгвардии, УФСИН, ФСО и 20-й общевойсковой армии.

На части Кантемировского района был условно введен режим контртеррористической операции. Спецслужбы, правоохранители и органы исполнительной власти отработали оцепление и блокирование населенных пунктов, эвакуацию населения, проведение «фильтрационных» мероприятий, оказание медицинской помощи, переговоры и уничтожение условной группы террористов.

О предыдущих контртеррористических учениях с участием губернатора Александра Гусева — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин