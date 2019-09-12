Александр Беглов подписал постановление о выделении земли под храм вместо парка Малиновка

Александр Беглов, избранный губернатор Петербурга, подписал постановление о передаче церкви земельного участка в Красногвардейском районе под строительство храма.

Приходу храма святых апостолов Петра и Павла выделен участок на улице Передовиков. Комитету имущественных отношений поручено в течение месяца заключить с приходом договор на предоставление земли. Срок строительства объектов и действия договора безвозмездного пользования земельным участком составляет 120 месяцев.

Ранее правительство Петербурга одобрило выделение приходу участка под застройку. Участок предоставлен вместо территории в парке Малиновка, где изначально планировалось возвести собор.