Приходу вместо парка Малиновка выделили землю на улице Передовиков

Правительство Петербурга одобрило выделение приходу храма святых апостолов Петра и Павла участка на улице Передовиков в Красногвардейском районе под строительство церкви. Вопрос рассматривался 10 сентября на заседании городского правительства. Ранее храм планировали построить в парке Малиновка.

Изменение расположения связано с неоднократно поступавшими обращениями граждан, выступающих против застройки парка, пояснил глава комитета по инвестициям Роман Голованов.

Теперь речь идет об участке на улице Передовиков 7А, его территория — 27 тыс. кв. м, срок строительства — 120 месяцев.

«С приходом все согласовано, я встречался, разговаривал на эту тему. Земельный участок их полностью устраивает. Вопросов нет, надо будет оказывать соответствующее содействие. Спасибо им за понимание, что мы сумели решить этот вопрос. Надо уметь договариваться», — добавил врио губернатора города Александр Беглов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что господин Беглов пообещал защитить парк Малиновка от застройки во время встречи с местными жителями. Городские власти выделили участок под строительство вне территории парка. При этом в Заксобрание Петербурга был внесен законопроект о включении территории зеленой зоны в перечень ЗНОП.

Яна Войцеховская