РБК: Минздрав пересмотрит правила закупки лекарств после срыва 30% аукционов

Министерство здравоохранения России планирует изменить порядок проведения аукционов на покупку лекарств. В ведомстве решили пойти на встречу предпринимателям, которые отказывались принимать участие в конкурсе из-за низкой начальной максимальной стоимости, сообщает РБК со ссылкой на проект приказа министерства.

Новые правила должны начать действовать с ноября, их введение обсуждалось 4 сентября на рабочем совещании в департаменте лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий.

Как сообщал “Ъ”, в первой половине 2019 года число несостоявшихся аукционов увеличилось вдвое — до 60,8 тыс. Большинство тендеров были сорваны из-за отсутствия заявок предпринимателей. Эксперты объясняли “Ъ”, что это произошло из-за новых правил проведения закупок. Заказчик теперь должен начинать аукцион с минимальных цен. Если конкурс не проходит, то аукцион объявляют снова с незначительном повышением цены. На эту процедуру уходит примерно месяц.

Минздрав утверждает, что не повторятся ситуации, когда цена для рынка слишком низкая, пишет РБК. Кроме начальной максимальной цены контракта будет устанавливаться и начальная цена за единицу товара. Как объяснил изданию заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков, который принимал участие в обсуждение нового приказа, теперь в случае отмены аукциона, при объявлении новых торгов, НМЦК будет повышаться значительнее.

Подробнее о том, почему в первом полугодии сорвалость больше четверти аукционов на лекарства — в материале “Ъ” «Лекарства довели до срывов».