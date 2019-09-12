В Ломоносове завершена модернизация уличного освещения

СПб ГБУ «Ленсвет» в рамках адресной инвестпрограммы завершило реконструкцию наружного освещения по Ораниенбаумскому проспекту и Красноармейской улице (от улицы Победы до Ораниенбаумского проспекта) в Ломоносове.

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, на первом объекте обновлены 84 светильника и 54 световые опоры, на втором — 19 источников освещения и 18 опор соответственно. Электроснабжение нового светотехнического оборудования осуществляется в рамках существующей мощности от сетей городского учреждения, уточнили в комитете.

До конца ноября текущего года «Ленсвет» планирует также модернизировать установки уличного освещения по улицам Рубакина и Федюнинского в Петродворцовом районе города.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Ленсвет» восстановил освещение на Нижней дороге в Петергофе.