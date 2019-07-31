«Ленсвет» восстановил освещение на Нижней дороге в Петергофе

Сотрудники СПб ГУП «Ленсвет» восстановили электроснабжение фонарей по Нижней дороге в Петергофе — от улицы Чайковского до улицы Крылова. Дорога, которая ведет к Константиновскому дворцу в Стрельне, освещается 176 фонарями. Она была перекрыта 12 лет назад из-за реставрации Михайловской дачи. К моменту открытия дороги, состоявшемуся в апреле этого года, из общего объема светотехнического оборудования функционировали лишь 17% светильников, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

В результате обследования установок наружного освещения были выявлены и ликвидированы все неисправности, осуществлена покраска и выправка 176 чугунных опор.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Ленсвет» досрочно завершил работы по воссозданию исторического освещения Театральной площади у Мариинского дворца.