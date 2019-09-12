Путин выпил водку с ополченцами в Дагестане через 20 лет после данного обещания

Президент России Владимир Путин в Дагестане выпил водку с ополченцами, которые в 1999 году помогали военным во время столкновения с боевиками. Он приехал в Ботлих по приглашению добровольцев.

В 1999 году господин Путин в статусе и. о. премьер-министра встречался в Дагестане с боевыми генералами и не стал пить водку, пока они не победят в сражении, рассказал на встрече бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев.

«Я тоже был в той палатке. Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он — бах, поставил его на стол и говорит: "А пить мы будем, когда победим"»,— рассказал бывший руководитель пресс-центра (цитата «РИА Новости»).

Владимир Путин на встрече с добровольцами сказал, что люди, помогавшие военным, показали всей стране, что значит сплочение перед общей опасностью.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно»,— сказал президент.

В столкновениях в 1999 году погибли 280 военных, силовиков и гражданских. Ранения получили больше 800 человек. За нападение осудили более 70 боевиков. Орденами Мужества наградили 106 добровольцев, 42 присудили ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. 16 ополченцев получили медали «За отвагу». Восемь дагестанцев были удостоены звания Героя России.

Подробнее о поездке Владимира Путина в Дагестан в 1999 году читайте в архивном материале “Ъ” «Владимир Путин начал предвыборную кампанию с военной».