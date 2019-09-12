В Курской области разработают план развития пчеловодства

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил разработать бренд «Курский мёд», «чтобы он был также популярен, как башкирский или алтайский», и пообещал оказать содействие со стороны администрации для выхода в торговые сети. Это следует из сообщения пресс-службы региональной администрации. «Мы намерены оказывать всестороннюю поддержку, в том числе федерального уровня, например, льготное кредитование, компенсация финансовых затрат на приобретение оборудования и другие меры»,— цитирует пресс-служба Романа Старовойта. План развития регионального пчеловодства планируется разработать до конца текущего года. За последние два года в Курской области производство мёда увеличилось в среднем на 6%, в 2018 году оно составило 847 т.

В текущем году в регионе погибло 5,1 тыс. из 39 тыс. пчелиных семей. Главной причиной назвали химическую интоксикацию пчел. В список наиболее пострадавших районов вошли Беловский, Льговский, Октябрьский, Курский, Тимский, Фатежский, Рыльский, Конышевский. «Только в половине районов у нас не произошла гибель пчел. Аномальная жара позволила развиваться таким вредителям, которых ранее не наблюдалось. И одной обработки было недостаточно. Сельхозтоваропроизводители начали массово применять инсектициды. Уже имеется положительное судебное решение в пользу пчеловодов Щигровского района. Судебную практику надо взять на вооружение всем, чтобы восстановить свои права и интересы»,— сообщил заместитель губернатора Алексей Золотарев. Компенсационные выплаты пчеловодам из регионального бюджета составили порядка 16 млн руб.

Подробнее о гибели пчел в макрорегионе — в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова