Научный смысл золота в резервах центробанков Байка, что СССР рухнул из-за того, что у него кончился золотой запас, имеет под собой основания

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба объясняет, почему отношение к золоту изменилось на 180 градусов.

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— В 1990-е годы мировые центробанки сбрасывали золотой запас. Теперь не только Россия и Китай, но даже малые страны типа Польши и Чехии стали его увеличивать. Как вы это объясните?

— Руководители центробанков (а их всего-то около 200 человек) ревностно подглядывают друг за другом. Актуальные вопросы такие: «Что ты делаешь в плане валюты?», «Что ты делаешь для управления инфляцией?», и отдельная тема: «Какова роль золота в золотовалютных резервах?», «Почему ты его покупаешь?», «Почему ты его продаёшь?». Причем заметьте: нет ни уранововалютных, ни бриллиантововалютных, ни нефтяновалютных и тому подобных резервов ЦБ, только золотовалютные.

Последние годы ЦБ России активно покупает вновь добытое золото у российских золотопромышленников (что разумеется, радует Союз золотопромышленников России). Но так было не всегда.

Вообще, золото играло и играет существенную роль в резервах центробанков, но по-разному в разные периоды мировой истории. Особая функция золота наблюдается в монетарной политике центробанков крупных золотодобывающих стран — США, Канады, ЮАР, Австралии, Китая и Россия.

Относительно низко значение золота в странах, где оно не добывается, не накапливается, не торгуется, например в нейтральной Австрии. Известны страны, где золото важно, хотя и не добывается, например Швейцария.

Поскольку я бывший банкир, могу констатировать: отношение к золоту развернулось почти на 180 градусов за последние 28 лет. Образно говоря, от австрийской школы до шанхайской практики.

— Что произошло на рубеже 1990-х годов?

— Обеспеченность рубля СССР золотом была очень высокой. До 1992 года ведущую роль в мировой торговле золотом играл Цюрих. У трейдеров была уверенность, что доля золота в золотовалютных резервах СССР колоссальна! И байка, что-де кончился золотой запас — и рухнул Советский Союз, имеет под собой основания.

В апреле 1991 года в газете Swiss Economic et Financier (я как раз работал в Швейцарии) опубликовали статью «Конец золотой веревочки Горбачева». Смысл публикации был в том, что запасы золота в СССР растрачены, они уменьшились с 1950-х годов с 2500 до 250 тонн. Я инициировал депешу от посольства, текст которой был доложен Михаилу Горбачеву. Но реакция его была вялой, если не сказать больше, типа «золота нету, но вы молчите!».

После формального распада СССР в 1992 году (еще не было евро, не было юаня, не было золотого юаня) наступило полное, всемирное доминирование доллара США в мировой финансовой системе. Возникла ситуация, когда можно было печатать сколько угодно бумаги (или просто нулей в базах долларовых данных). Нужно было научное обоснование этого факта, подкрепленное позицией экспертного сообщества. В отношении золота началась пропаганда позиции так называемой австрийской банковской школы. Суть — роль и значение золота минимизируются; наоборот, оно обременительно (его нужно хранить, охранять, аудировать и т. п.). Мол, смотрите, сколько рисков в его добыче, какая нагрузка на экологию (из-за применения цианидов).

Началась большая прочистка мозгов руководителям центробанков, в том числе Банка России. Золото не надо хранить! Они лишнее! Центробанки начали сбрасывать золото из золотовалютных резервов. В результате цена на золото скатилась с $400 до $300 за тройскую унцию.

А в 1999 году хаотический сброс золота был остановлен подписанием соглашения. Суть — квотирование продажи золота центробанками — не более 500 тонн в год в течение пяти лет. Консенсус был достигнут в первую очередь потому, что золотой хаос затронул золотодобывающую отрасль США — часть ребят в Неваде оказались без работы, и им это не понравилось.

— Когда было принято в России принципиальное решение наращивать золото в резервах ЦБ?

— Кто продавил отказ от золота, я уже рассказал. Естественно, руководство тех стран, которые не попали полностью под идеологию доллара США, задумывались о будущем финансов. Были региональные попытки золотого обеспечения национальных валют, например в Индонезии, в Ливии. В странах Персидского залива была идея золотого динара. Но все эти попытки были подавлены США, поскольку даже частично обеспеченные золотом региональные валюты составляли конкуренцию доллару. Подавление золотых бунтов против доллара часто были жестокими, со смертельным исходом (Муаммар Каддафи), уж очень были не равны геополитические силы. Но страны высшей лиги, Китай и Россия, оказались им не по зубам.

Банк России с 2006 года сначала в тестовом режиме, потом планомерно начал закупать практически все добытое в России золото.

— А кто именно принял это принципиальное решение в России? Кто посоветовал? Может, председатель ЦБ Сергей Дубинин?

— Только не он! Нет такого персонажа. На мой взгляд, сработал кумулятивный эффект, переход количества в качество (по диалектике Гегеля). В частности, мы, Союз золотопромышленников, писали множество обращений и заявлений, их отвергали в правительственных структурах. Но они давали аргументированные ответы, принятые на Западе, и эти аргументы позволяли нам оттачивать свою позицию. Как оказалось, вода камень точит, рукописи не горят…

Вообще, у нас много запоздалых решений. Вот и по золоту и было такого типа решение. Eсли бы правительство Гайдара в 1990-х годах услышало аргументы и золотодобытчиков, и банкиров, какой бы колоссальный запас золота у нас уже бы был!

Важно еще, что Китай начал разворачиваться к золоту. В 2002 году была создана Шанхайская золота биржа. Развернулась розничная торговля мерными золотыми слитками. Последние годы наблюдается бум электронной коммерции физическим золотом в Китае. И по золотодобыче Китай резко выдвинулся на первое место в мире.

Современные руководители центробанков начали также пересматривать отношение к золоту: Турция, Казахстан, даже Польша и Чехия.

— Последний год появилась информация негативного характера о банковском золоте...

— Наблюдая ослабление финансов США, признавая постепенное разрушение надежности доллара, руководители центробанков некоторых стран приняли решение убедиться в наличии в хранилище Федерального банка Нью-Йорка принадлежащих им запасов золота. После германского запроса стало ясно, что американцы не сразу и небыстро отвечают за базар. По случаю венесуэльского золота стало очевидно, что они уже по беспределу повели себя. Извиняюсь за лексику.

Подготовил Владимир Тесленко