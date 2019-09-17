Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков о создании научно-образовательных центров мирового уровня

Сегодня перед нами стоят серьезные задачи по обеспечению национального развития. Они касаются таких важных аспектов, как улучшение качества жизни людей, экономический рост, развитие человеческого капитала. Решение этих задач во многом зависит от научно-технологического развития страны. А конкретнее — от наших научных достижений и передовых разработок, от компаний, которые готовы их внедрять и использовать на практике, создавая тем самым условия для экономического роста, от качества подготовки специалистов, от власти, которая должна эти процессы эффективно регулировать. Вместе с научным и образовательным сообществом мы работаем над модернизацией образовательных программ, корректируем исследовательские проекты и выстраиваем скоординированную совместную работу научных организаций, университетов и индустриальных партнеров.

Одно из приоритетных направлений нашей работы — создание научно-образовательных центров мирового уровня. Именно они станут главным инструментом интеграции ведущих научных организаций и университетов с индустриальными партнерами. Уже реализуются первые пять пилотных программ научно-образовательных центров по следующим направлениям: развитие Арктической зоны в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, рациональное природопользование в Пермском крае, экология, лазерные и ядерные технологии в Нижегородской области, углехимия и экология в Кемеровской области, агробиотехнологии в Белгородской области.

Эти центры станут драйверами развития субъектов Российской Федерации, создадут в регионах точки роста и совершенно новую современную интеллектуальную и комфортную среду. При этом любой субъект РФ может запустить эту работу у себя. Что для этого требуется? Необходимо пройти региональный этап, в рамках которого потенциальные участники проекта смогут определить целевые фокусы, обсудить, какие проекты могут быть подготовлены и какое влияние они окажут на развитие университета, науки и региона в целом. Министерство активно участвует в процедуре создания научно-образовательных центров: на сегодня регионами уже подготовлено 26 инициатив, и их число, уверен, станет еще больше.

В июле в рамках образовательного интенсива «Остров 10–22» мы обсуждали с командами пилотных НОЦ и, что важнее, претендентов на статус НОЦ, их программы развития. Важно, что в работе НОЦ будут участвовать не только уже состоявшиеся исследователи, но и студенты, магистранты и аспиранты. Окончив вуз, они получают не только диплом, но и возможности самореализации в сфере исследований, приобретают опыт участия в разработке технологических решений для промышленного использования. Причем это могут быть как прорывные технологии мирового уровня, так и важные проекты регионального масштаба. Таким образом, НОЦ станут центрами концентрации, притяжения и развития человеческого капитала в регионах.

Другое важное направление нашей работы — цифровая трансформация системы высшего образования в целом и региональных вузов в частности. Именно на «Острове 10–22» этот масштабный процесс был запущен. Более 100 университетов в течение почти двух недель в интенсивном режиме знакомились с тем, как использовать передовые технологии в образовательном процессе и в управлении университетами. Также участникам были представлены лучшие образовательные практики.

Важным итогом «Острова» стало формирование вузовских команд, которые подготовили программы развития университетов и уже с этой осени начинают их реализацию в университетах. Мы надеемся, что именно эти люди станут движущей силой, дадут импульс для глубинных изменений и модернизации системы образования в своих регионах.

Современный университет — это вуз, который будет отвечать на запросы и потребности отрасли не только сегодня, но и через десять лет. Это университет, где студента готовят к успешной профессиональной или исследовательской деятельности. Современные вузы, если они хотят «оставаться в игре», должны подстраиваться под запросы общества, индустриальных партнеров, вводить дополнительные образовательные программы, причем не только для молодых людей, которые только окончили школу, но и для взрослых людей, которые хотят получать новые и актуальные компетенции в своей профессиональной области либо же вообще кардинально сменить сферу деятельности. Все это необходимо учитывать на пути изменений, на который мы уже вступили.