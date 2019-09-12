В Краснодаре горят поддоны близ складов в поселке Индустриальном

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре на открытой территории близ складских помещений по улице Выселковской в краснодарском поселке Индустриальный поступило в городскую пожарную службу сегодня, 12 сентября, в 10:44. В 10:45 на место были направлены подразделения Краснодарского ПСГ.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, было установлено, что горят деревянные поддоны на открытой территории. Площадь пожара составляет около 1000 кв. м.

К тушению пожара было привлечено 70 человек и 25 единиц техники. В 11:50 произошла локализация огня на площади 1500 кв. м.

Василий Хитрых