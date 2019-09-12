Генподрядчик микрорайона «Новый Курск» подал банкротный иск к застройщику

Генподрядчик микрорайона Новый Курск ООО «Еврострой» подал банкротный иск к застройщику ООО «СК Новый Курск» в арбитражный суд Курской области, следует из картотеки суда. Сумма исковых требований не указана, иск пока не принят к производству. Согласно отчетам, на данный момент «СК Новый Курск» возводит один многоквартирный дом на 45 квартир, сдача которого планируется в третьем квартале 2019 года. По данным проектной декларации, на конец июня 2019 года чистый убыток компании составил 10 млн руб.

ООО «Строительная компания “Новый Курск”» и «ЭлитСтрой ДТВ Курск», а также ЗАО «Корпорация “Частный дом”» в 2016 году анонсировали строительство на 54 га в северо-восточной части Курска малоэтажного микрорайона Новый Курск, пообещав построить более 300 тыс. кв. м жилья за 9,4 млрд руб. Предполагалось построить порядка 150 многоквартирных домов не выше трех-четырех этажей и разделить на три жилых комплекса: «Фестивальный» — проект СК «Новый Курск», «Жемчужина Курска» — «ЭлитСтрой ДТВ Курск» и «Русская деревня» — проект корпорации «Частный дом». Генподрядчиком микрорайона выступило ООО «Еврострой».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Строительная компания “Новый Курск”» зарегистрировано в 2014 году для производства общестроительных работ. Уставный капитал — 15,2 тыс. руб. Единственный владелец – Алексей Латышко. Ранее 34% было у Алексея Логвинова, по 33% принадлежит Богдану Сычеву и директору компании Александру Тарасову.

Подробнее о проекте микрорайона — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова