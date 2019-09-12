Власти Эритреи нашли средство от бегства игроков национальной сборной за границу

Игроки национальной сборной Эритреи по футболу перед отъездом за границу на соревнования должны теперь оставлять властям денежный залог на крупную сумму или документ о праве на собственность. Такое требование предъявили футболистам власти страны, которые пытаются положить конец ситуациям, когда выезжающие на зарубежные игры спортсмены обращаются за получением убежища и отказываются возвращаться в Эритрею.

Как сообщило со ссылкой на осведомленные источники Radio Erena, вещающее из Парижа для жителей Эритреи, перед выездом в Намибию для игр отборочного этапа к чемпионату мира по футболу игроки национальной сборной Эритреи либо вносили залог в размере 100 тыс. накф ($7 тыс.) каждый, либо оставляли документ на право собственности в качестве гарантии, что вернутся домой. И такая практика, по словам источника, «уже стала нормой в Эритрее».

В 2012 году 15 эритрейских футболистов и врач сборной исчезли после игр в Уганде, а в 2013 году они получили там убежище. В 2015 году, когда сборная Эритреи по футболу выехала на отборочные игры в Ботсвану, десять человек из команды отказались возвращаться домой и тоже обратились за получением убежища. А во время Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году убежище в Великобритании попросили не только футболисты, а треть всей эритрейской олимпийской делегации.

Алена Миклашевская