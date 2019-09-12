Большое возвращение на маленькие экраны



Спустя 15 лет после завершения «Друзей» главная хохотушка голливудского кино 50-летняя Дженнифер Энистон вновь сыграет главную роль в сериале.

По сюжету коллегу Дженифер Митча Кеслера (его играет Стив Карелл) увольняют по обвинениям в сексуальном домогательстве. Героине Энистон по имени Алекс Леви приходится вести передачу на телевидении, пытаясь сохранить его положительный образ. Главным партнером Энистон по съемкам стала ее давняя подруга по жизни Риз Уизерспун, которая в 2000 году исполнила роль Джил, младшей сестры Рэйчел в «Друзьях».

Не так давно Дженифер Энистон поделилась с прессой своими эмоциями, связанными с новым проектом. «Это одна из самых тяжелых работ, которые у меня были. Я знала, что справлюсь с задачей, но чтобы создать мир этой женщины, я копалась глубоко в своих эмоциях. Все ее жизненные устои падают. Я выходила из некоторых этих сцен, чувствуя, как с моих плеч сходила тонна груза»,— рассказала актриса.

Кроме главной звезды шоу Энистон взяла на себя работу исполнительного продюсера сериала. Увидеть на экранах актрису, которая последние 15 лет снималась только в «большом кино», можно будет уже 1 ноября на представленном на днях стриминговом сервисе Apple TV+. Он также начнет свою работу в этот день и будет доступен более чем в 100 странах мира. Компания Apple, пытающаяся составить конкуренцию Netflix и Amazon, так уверена в новом продукте, что сразу заказала два десятисерийных сезона сериала «Утреннее шоу».