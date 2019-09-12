У активистов штаба Навального в Уфе блокируют банковские счета

У сотрудников штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе начали блокировать банковские счета. Юрист Федор Телин, в квартире которого во вторник следователи СКР провели обыски, сообщил сегодня, что днем его счет был заблокирован решением Басманного суда Москвы. Федор Телин пояснил "Ъ-Уфа", что о блокировке узнал из сообщения Сбербанка, которое получил по sms. Там же была ссылка на судебное решение. Активист отмечает «беспрецедентное давление на всю структуру штабов в данный момент».

Напомним, что СКР возбудил уголовное дело по статье 174 УК РФ (отмывание денежных средств) в отношении Фонда борьбы с коррупцией, созданного Алексеем Навальным. Фонд известен резонансными расследованиями в отношении известных российских чиновников.

Как проходили обыски на квартирах и в штабе Алексея Навального в Уфе, подробнее в материале «Активистов берут в свидетели».

Наталья Павлова