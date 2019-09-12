Лукашенко назвал предвыборную кампанию в белорусский парламент «вакханалией»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил избирательную кампанию в парламент страны с «вакханалией», говорится в сообщении на сайте белорусского главы государства. «Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов»,— заявил господин Лукашенко.

По его словам, Белоруссии необходимо пройти этот этап «не сбросив обороты», потому что народ «не простит».

«Политическая кампания — это экзамен. Поэтому нам придется сдавать и один, и второй экзамен и отчитываться перед народом. Наши люди умеют спрашивать. К этому надо быть готовыми и четко управлять теми процессами, которые будут в сфере вашего ведения»,— сказал господин Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики (верхняя палата парламента) 7 ноября и в Палату представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) — 17 ноября.

Глава ЦИКа Лидия Ермошина пообещала, что стартовавшая кампания пройдет спокойно и «по старинке», то есть экономно и без использования «особых информационных технологий».

Подробнее о предстоящих выборах — в публикации “Ъ” «Белоруссия не хочет подпрыгивать».