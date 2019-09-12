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В Сочи-Парке пройдет празднование Дня рождения Бабы Яги

В Сочи-Парке с 25 октября по 10 ноября пройдет празднование Дня рождения Бабы Яги.

Что может быть интереснее для ваших любимых школьников? Пожалуй, ничего. Поэтому не теряйте время зря, а прямо сейчас бронируйте семейные каникулы мечты в отеле-замке Богатырь 4*, который находится в Сочи Парке @sochipark, со скидкой 15%. Что вас ждет на этом необычном празднестве? Тысячи тыкв, летучие привидения, скелеты-марионетки, кладбищенские фотозоны...

А еще экстремальные аттракционы, работающие практически до полуночи? Во время своего хоррор-уикенда вы увидите мистико-магические шоу и парады сказочной нечисти. В парке возведут лабиринты страха, а в ресторанах и кафе появится тематическое меню?. На радость гурманам будут подавать кровавые мясные пальчики и огромных паучков из шоколада. Выберете отель-замок Богатырь для отдыха на осенних каникулах, и вы не пропустите удивительные события этого ужасно интересного семейного праздника.

Используйте промокод BABAYAGA5 и получите скидку в 15% на бронирование номера.

Предложение включает:

  • ежедневное посещение Сочи Парка и Страны Медведии,
  • завтрак «шведский стол» в ресторане,
  • детский клуб «Карусель»,
  • тренажерный зал,
  • парковку,
  • заправочную станцию для электромобилей и
  • wi-fi.
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