«Красота и комфорт»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о видении компании Panasonic в вопросах умного дома.

Мобильные устройства, компьютеры и техника для дома – ключевые категории выставки бытовой электроники IFA. Но кроме привычного каталога новинок, компания Panasonic представила стенд с концептами будущего, которые можно будет воплотить, по заверениям вендора, в ближайшие три-пять лет.

Например, аппарат под названием TONE решает вопросы здоровья и красоты. Девайс, напоминающий наушники, отслеживает общее состояние кожи по покровам на шее. При необходимости он излучает свет красного спектра и одновременно распыляет мельчайший водяной пар. Это воздействие, по словам специалистов Panasonic, стимулирует в организме выработку собственного коллагена и в итоге улучшает состояние кожи.

Еще один концепт называется GROW. Его надо носить на голове как ободок. Так он сможет отсканировать ее участки для оценки состояния волос и кожи. Гаджет подсчитывает концентрацию волосяных луковиц, отслеживает наличие сухости, раздражений и другие показатели здоровья. При необходимости аппарат излучает свет с определенной длиной волны, который должен стимулировать рост волос.

Разработку SHOT можно смело назвать умным смузимейкером. Концепт готовит для своих владельцев рецепты напитков, в которых будет содержаться определенный набор витаминов и полезных веществ, необходимых каждому отдельному пользователю в конкретный момент.

По данным с других устройств умного дома и собственной камеры, SHOT способен оценить физическое состояние человека и предложить ему персональный рецепт напитка. Владельцу останется только поместить капсулы прессованных фруктов или овощей в соответствующий отсек, добавить жидкость и подставить стаканчик. Причем эти компоненты можно как заказать, так и приготовить самому. Управляется умный смузимейкер со смартфона.

Кроме этих устройств в портфеле своих концептов Panasonic показала на IFA гаджет для автоматического массажа и сухого мытья головы WAVE, аппарат EASE, который устанавливается в изголовье кровати и заботиться о здоровье пользователей во время сна, распыляя мельчайший туман и излучая инфракрасный свет, а также устройство LIFT напоминающее умную пароварку с точнейшим контролем температур, использующую данные о здоровье пользователя.