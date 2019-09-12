Биржа Гонконга подешевела на миллиард фунтов стерлингов

12 сентября, как ожидается, руководство Лондонской фондовой биржи (LSE) официально отклонит предложение о слиянии с фондовой биржей Гонконга (HKEX). В ожидании этого инвесторы начали сбрасывать ценные бумаги Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, оператора HKEX, которые уже подешевели на 3,8%, что снизило рыночную капитализацию компании примерно на 1 млрд фунтов стерлингов.

HKEX сделала свое предложение стоимостью в 32 млрд фунтов стерлингов в среду, 11 сентября. Тогда в Лондоне отделались лишь формальным сообщением о том, что они знают о предложении, рассмотрят его и сообщат о своем решении «своим чередом». В кратком заявлении биржа не преминула заметить, что предложение HKEX «одностороннее, предварительное и в высшей степени условное».

Тем временем появились новые версии экспертов по поводу появления такого неожиданного предложения HKEX. К первоначальному — желание разрушить сделку по приобретению Лондонской фондовой биржей информационной компании Refinitiv за 27 млрд фунтов стерлингов — добавилось и предположение о том, что это ответ оператора Гонконгской биржи на беспорядки. HKEX стремится «диверсифицироваться подальше от Китая. Именно поэтому предложение поступило сейчас, а не девять месяцев назад»,— заметил Financial Times один из крупнейших инвесторов Лондонской фондовой биржи на условиях анонимности.

Андрей Келекеев