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Алексей Рогозин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Алексей Рогозин возглавил проект застройки транспортно-пересадочного узла «Нагатинская»

Бывший вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сын главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Алексей стал руководителем проекта по застройке транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская». «Генеральным директором ТПУ “Нагатинская” назначен Алексей Рогозин»,— говорится в пресс-релизе компании «Киевская площадь», которая занимается проектом (цитата по «РИА Новости»).

Проект предусматривает создание транспортного хаба, где должны быть объединены железнодорожная платформа Нижние Котлы, метро Нагатинская и восемь остановок маршрутов городского транспорта.

Предполагается построить перехватывающую автостоянку, бизнес-центр, торговый комплекс площадью 50 тыс. кв. м., кафе, рестораны, кинотеатр и фитнес-центр.

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