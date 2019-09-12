12 сентября, четверг
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Приложение «Яндекс.Навигатор» теперь сообщает о шести видах камер на дорогах

Приложение «Яндекс.Навигатор» получило функцию оповещения водителей о шести типах камер, установленных на дорогах Москвы. Об этом сообщили в «Яндексе».

Предупреждения о мобильном посте, камерах контроля выезда на перекресток, соблюдения разметки и правил остановки дополнили уже имевшиеся ранее данные о камерах, фиксирующих превышение скорости и движение по выделенной полосе. Разные типы камер отмечены разными значками, а также голосовыми оповещениями.

Приложение «Яндекс.Навигатор» уже сейчас имеет данные о 3 тыс. камер в Москве и примерно о 30 тыс. по всей России. Сведения о камерах компания берет с сайтов ГИБДД, ЦОДД и из других открытых источников. У водителей также есть возможность самостоятельно добавлять информацию о камерах на «Народной карте» откуда данные, после проверки, будут передаваться во все картографические сервисы «Яндекса».

Напомним, в августе 2019 года ГИБДД России запустила новый интерактивный сервис, опубликовав на сайте карту с дорожными камерами — в данный момент на дорогах России функционирует более 16 тыс. камер, включая 3,8 тыс. мобильных «треног».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя