В Самаре определились со стоимостью проезда по будущему мосту через Волгу

Правительство Самарской области определилось со стоимостью платной дороги по будущему мосту через Волгу у села Климовка. Размер платы за проезд для легковых автомобилей составит 2,1 руб. за км., для среднегабаритных транспортных средств – 4,1 руб., а для грузовых – 12.3 руб.

«На данный момент в области нет ни одной платной автодороги, сейчас только рассматривается вопрос о взимании средств за проезд по мостовому переезду в районе Климовки, строительство которого начнется в ближайшее время на основе концессионного соглашения, – говорится в сообщении. – Установление предельной оплаты необходимо для того, чтобы у концессионера не было возможности завышать стоимость проезда по платному участку автодороги».

Как говорится в постановлении правительства, стоимость проезда по платной дороге установлена на 2019 год и подлежит ежегодной индексации.

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Алена Смирнова