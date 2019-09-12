На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится в Краснодарском крае с сегодняшнего дня, 12 сентября, по воскресенье, 15 сентября. Речь идет о восточной половине и юго-западных районах Кубани, а также Черноморском побережье в районе Новороссийска и Геленджика. По данным ГУ МЧС по региону, прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, лесными пожарами и пожарами в районе озер

Как писал “Ъ-Кубань”, в минувший понедельник, 9 сентября, в Таманском сельском поселении Темрюкского района горела стерня. В связи с сильным северо-восточным ветром, порывы которого достигали 16 метров в секунду, локализовать возгорание полностью не удавалось и пламя перекинулось на домовладения. Огонь погубил шесть жилых домов, несколько хозяйственных построек и домашнюю скотину. В результате пожара пострадал 61 человек. У 39 человек сгорело полностью все имущество. Глава Темрюкского района подписал распоряжение о введении ЧС в границах Таманского сельского поселения.

Василий Хитрых