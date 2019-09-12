Концессию по достройке 50-метрового бассейна в Ижевске подпишут на этой неделе

Концессионное соглашение с КСК «Зенит» по достройке 50-метрового бассейна в Ижевске подпишут на этой неделе. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.

«Концессионер вступит в свои права и сможет проводить все работы по достройке этого объекта. Предварительные работы на свой страх и риск концессионер ведет уже сейчас. Это уборка внутренних помещений, вывоз мусора. Кредитный комитет нескольких банков, которые будут потенциально финансировать эту концессию, также состоится до конца сентября. Мы презентовали этот проект ВЭБ.РФ, как возможной финансирующей организации, но будет это ВЭБ или нет решит концессионер до конца месяца»,— добавил господин Свинин.

Также первый вице-премьер рассказал о концессии ледового дворца «Ижсталь». «ЛД "Ижсталь" сейчас проходит процесс корректировки техзадания и проектно-сметной документации — часть старой документации была утеряна, некоторых разделов ПСД просто нет. В конце года оборудование для реконструкции придет в Ижевск и его можно будет устанавливать»,— отметил он.

Напомним, что власти Удмуртии планируют реконструировать ледовый дворец «Ижсталь» и завершить строительство 50-метрового бассейна за счет концессионного соглашения с КСК «Зенит». Тогда стоимость работ по каждому объекту оценили более, чем в полмиллиарда рублей. Норма доходности по проектам составит не более 12%, срок окупаемости – не менее восьми лет. В августе 2019 года власти республики попросили у ВЭБ.РФ профинансировать проекты этих концессий.