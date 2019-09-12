В Ижевске и Воткинске прошли обыски у активистов штаба Алексея Навального

В Ижевске прошли обыски в штабе Алексея Навального, а также по месту жительства координатора штаба Резеды Абашевой. Об этом госпожа Абашева сообщила “Ъ-Удмуртия”. Она отказалась комментировать, что интересовало сотрудников правоохранительных органах, так как ее обязали не разглашать детали дела.

«Я уверена, что это дело выдуманное, мы закон не нарушаем»,—заявила госпожа Абашева.

Как сообщил активист штаба в Воткинске Ильдар Закиров, у него дома также прошли сегодня обыски.

Напомним, ранее стало известно, что обыски проходят также в Казани, Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Липецке, Хабаровске, Иркутске, Кемерово, Пензе, Оренбурге, Кургане, Саратове, Балаково, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Челябинске, Белгороде, Томске, Краснодаре, Тамбове, Тюмени, Воронеже, Мурманске, Омске, Владивостоке, Иваново, Калининграде, Ярославле, Ростове-на-Дону, Барнауле, Архангельске, Перми, Пскове, Рязани, Ставрополе, Саранске, Иркутске.