Сделайте мне красиво

Массажи лица, мужской маникюр, приятный нейл-бар и немного спорта: лучшее за полгода в обзоре «Коммерсантъ Стиль».

Mr.&Mrs. Right

ул. М. Дмитровка, 15

На Малой Дмитровке открылся новый проект Mr.&Mrs. Right, объединивший барбершоп (мистер) и женскую студию красоты (миссис).

Для тех, кто не знает: «Райты» это уже практически легендарный проект, куда захаживают знаменитости, бьюти-директора и главреды тяжеловесного глянца и просто люди при деньгах, но со вкусом. И их объединение кажется довольно логичным, потому что парни тоже делают маникюр, а в Mr. Right им этого предложить не могли. Теперь все собрано в одном месте. В пространстве на Малой Дмитровке стригут, красят, делают брови, эпилируют воском и далее по списку.

Интерьер — работа дизайнера и архитектора Андрея Комарова. Как сообщает команда, идея была в том, чтобы объединить традиционный барбершоп в англосаксонском духе и салон красоты, но тоже не типичный. Кстати, в «женскую» зону поставили барберские кресла — они попросту удобнее стандартных.

«Москвичка» brow & beauty bar

Большой Козихинский переулок, 4

«Москвичка» brow & beauty bar — классический салон красоты для тех, кто не ищет чего-то супермодного, а хочет, чтобы ему хорошо уложили волосы на юбилей дорогой мамы в «Рыбы нет» и сделали приличные брови и симпатичный макияж в натуральной гамме. Линию продолжает нейл-бар от тех же владельцев: тут любят приглушенные оттенки, невычурный нейл-арт и работают на совесть, чтобы клиент обязательно вернулся.

Цены по меркам центра столицы более чем приятные. К примеру, классический маникюр без покрытия здесь можно сделать за 500 рублей; педикюр обойдется в 1000; за комплекс маникюр и педикюр с покрытием попросят 2500 рублей. Кстати, его могут сделать в 4 руки, если вы спешите.

Студия персонального тренинга «Здоровье и спорт»

Большая Никитская, 12

В «Здоровье и спорт» специализируются на восстановлении после операций и травм и поддержании здоровой физической формы без перегибов и тренировок до изнеможения.

Тут занимаются профессиональные спортсмены, адепты фитнеса, которым надоели изнурительные тренировки, и просто люди разного пола и возраста с целью размяться и привести в порядок больные спину и суставы. Рады в студии и детям — здесь им помогают сформировать осанку и занимаются с ними физкультурой.

Программу клиентам назначают только по результатам подробного тестирования у специалиста, а занятия проходят под руководством персонального тренера и врача ЛФК и спортивной медицины. Он же поможет вам подобрать упражнения для домашних тренировок и выбрать вид спорта, который точно не навредит.

Из бонусов: есть бесплатная охраняемая парковка, а благодаря четкому графику в студии одновременно могут находиться не более 400 человек (никаких долгих очередей в душевые).

The Face Only

Большой Палашевский пер., 1/14 строение 5

The Face Only — любимый ребенок Марии Гинзбург, известной редакторам красоты по салону Wax&Go, и основательницы бренды Rasario Расиды Лакоба.

Никаких инъекций, механических чисток и пилингов — все процедуры тут нацелены на то, чтобы можно было выдвигаться на встречу или важное мероприятие сразу после. И ни одна из них не длится больше 90 минут.

Из диковинного тут, например, могут предложить Led-терапию от всех бед и Dermadrop (по-научному трансдермальная аппликация) — то же самое, что и мезотерапия, только вместо иголок сыворотку «загоняют» в кожу очищенным кислородом под высоким давлением. Но главное, за чем сюда нужно приходить — это массаж лица, его здесь делают на уровне, а после по лицу проходятся микротоками для закрепления эффекта Гаджеты — Refa Carat и Nu Face, для одухотворенных есть гуаша из розового кварца. А среди банок на полках были замечены любимые дерматологами Is Clinical, Genosys и нынче модная Barbara Sturm — хороший выбор. Мастера вежливые и аккуратные, музыка не раздражает, интерьер тоже. В общем, отличное место, чтобы забежать в субботу перед вечеринкой или утром следующего дня, чтобы избавить ваше лицо от ее последствий.

Роксана Киселева