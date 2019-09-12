Главой правительства Ингушетии стал Константин Суриков

Народное собрание Ингушетии согласовало внесенную главой региона Махмуд-Али Калиматовым кандидатуру Константина Сурикова на должность главы правительства республики. Ранее господин Суриков работал на руководящих должностях в структуре Банка России.

За назначение господина Сурикова проголосовали 27 депутатов из 28. «Я впервые оказался в такой ситуации, где за меня голосуют. Я приложу все усилия, чтобы республика стала лучше, чтобы правительство стало работать эффективнее, и с вашей поддержкой, я думаю, у нас все получится»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Махмуд-Али Калиматов сегодня же подписал указ о назначении господина Сурикова премьер-министром.

Напомним, 8 сентября голосованием депутатов республиканского парламента господин Калиматов сменил представителя исполнительной власти республики в Совете федерации. Вместо Мусы Чилиева пост сенатора занял Мухарбек Барахоев, ранее работавший председателем Сунженского районного совета депутатов. Перед этим в отставку было отправлено региональное правительство. Местные наблюдатели отмечают, что некоторые из назначенцев бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова не только могут потерять свои посты, но и рискуют стать фигурантами коррупционных расследований.

Подробнее — в материале “Ъ” «Новый глава Ингушетии избавляется от старых кадров».