12 сентября, четверг
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Электрокроссовер Volkswagen ID.4 дебютирует в 2020 году

Компания Volkswagen представит вторую серийную модель электрического семейства ID. в 2020 году, сообщает Autocar.

Новинкой станет кроссовер Volkswagen ID.4, созданный по мотивам концепт-кара Volkswagen I.D. Crozz. Предсерийный прототип модели был показан на автосалоне во Франкфурте, где дебютировал серийный электрический хэтчбек Volkswagen ID.3.

Официальной информации о технических характеристиках новинки нет, но ожидается, что как по платформе и силовым агрегатам, так и по оснащению кроссовер ID.4 будет унифицирован с хэтчбеком ID.3.

Напомним, премьера концепт-кара Volkswagen I.D. Crozz состоялась в 2017 году на автосалоне в Шанхае.

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