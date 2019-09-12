Электрокроссовер Volkswagen ID.4 дебютирует в 2020 году

Компания Volkswagen представит вторую серийную модель электрического семейства ID. в 2020 году, сообщает Autocar.

Curious for the future of Volkswagen's electric family? Get a glimpse of the next ID.! #IAA19



[Concept Car] pic.twitter.com/oUgaD70dRV — Volkswagen News (@volkswagen) September 10, 2019

Новинкой станет кроссовер Volkswagen ID.4, созданный по мотивам концепт-кара Volkswagen I.D. Crozz. Предсерийный прототип модели был показан на автосалоне во Франкфурте, где дебютировал серийный электрический хэтчбек Volkswagen ID.3.

Официальной информации о технических характеристиках новинки нет, но ожидается, что как по платформе и силовым агрегатам, так и по оснащению кроссовер ID.4 будет унифицирован с хэтчбеком ID.3.

Напомним, премьера концепт-кара Volkswagen I.D. Crozz состоялась в 2017 году на автосалоне в Шанхае.