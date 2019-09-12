КМЗ из Удмуртии увеличил выпуск промышленной продукции в три раза

ООО ПО «Камбарский машиностроительный завод» (КМЗ) из Удмуртии в три раза увеличило выпуск промышленной продукции. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер правительства региона Александр Свинин.

Господин Свинин отметил, что сейчас машзавод ведет работу по производству тепловозов для предприятий республики, а большая часть его заказчиков занимается деревообработкой и переработкой древесины. Также КМЗ участвовал в тендере Московского метрополитена, но торги не состоялись и будут проводиться заново.

Кроме того, первый вице-премьер добавил, что обязательным требованием для организаций, которые будут осуществлять поставку в рамках инвестпрограммы по обновлению парка городского электротранспорта в Ижевске, станет размещение части заказа на КМЗ или на мощностях самого ИжГЭТ. При этом все российские заводы по производству трамваев загружены на много лет вперед. «Потому что размер бедствия очень большой. Если в Ижевске надо менять 150 трамваев, умножьте это как минимум на 85 — вот тот объём, который необходим в моменте, поскольку у нас большинство трамваев имеет возраст 30 плюс»,— пояснил Александр Свинин.

Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ может проинвестировать модернизацию трамвайно-троллейбусной сети и автобусного парка Ижевска. Срок реализации проекта составит 15-20 лет. «Это обновление 120-135 трамваев, приобретение 160 троллейбусов. Капитальный ремонт 75 км пути, это объем инвестиций до 13 млрд. Все это позволит увеличить пассажиропоток в Ижевске до 95 млн человек в год»,— сказал директор «ИжГЭТ» Андрей Батов на презентации инвестпроектов Удмуртии председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову в августе 2019 года.