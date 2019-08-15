ВЭБ.РФ может проинвестировать модернизацию трамвайно-троллейбусной сети и автобусного парка Ижевска

Специалисты госкорпорации ВЭБ.РФ и МУП «ИжГЭТ» проработают проект по модернизации трамвайно-троллейбусной сети Ижевска. Планы по обновлению транспортной сети представил директор «ИжГЭТ» Андрей Батов на презентации инвестпроектов Удмуртии председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову.

Срок реализации проекта составит 15-20 лет. «Это обновление 120-135 трамваев, приобретение 160 троллейбусов. Капитальный ремонт 75 км пути, это объем инвестиций до 13 млрд. Все это позволит увеличить пассажиропоток в Ижевске до 95 млн человек в год (86 млн в 2018 — “Ъ-Удмуртия”). Какой мы видим роль ВЭБ в данном процессе? Это структурирование самой сделки и непосредственное участие в концессионном соглашении по муниципальному предприятию»,— сказал господин Батов.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, комментируя представленный проект, отметил, что специалисты компании его изучили. «Помимо обновления электрического транспорта также рассматриваем возможности инвестиции и в автобусный парк, создание единого оператора городского транспорта. Эти мероприятия и наше взаимодействие могут в достаточно короткие сроки полностью поменять ситуацию в области городского транспорта в Ижевске и Удмуртии»,— заявил представитель госкорпорации и добавил, что готовность проекта позволяет рассмотреть его в приоритетном порядке.