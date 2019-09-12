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Скидка в «Кант»

Расплачивайтесь картой Райффайзенбанка и получайте скидку!

Промокод RFB2020 дает скидку:


  • 20% на все категории товаров, кроме велосипедов от первой цены, указанной на ценнике.
  • 15% на велосипеды
  • Дополнительные 5% к цене распродажи

Промокод действует:


  1. Во всех магазинах сети КАНТ в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Сочи
  2. В Интернет магазине

Как получить скидку?


  1. В розничных магазинах необходимо предъявить промокод на любом устройстве или распечатанным на кассе любого магазина Кант
  2. В интернет магазине ввести его значение RFB2020 в поле Промокод в корзине на этапе заказа
  3. Оплатить покупку картой АО Райффайзенбанк.

Акция проводится до 30.09.2019

КАНТ — это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта, туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга.

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