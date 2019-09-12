Скидка в «Кант»

Промокод RFB2020 дает скидку:
- 20% на все категории товаров, кроме велосипедов от первой цены, указанной на ценнике.
- 15% на велосипеды
- Дополнительные 5% к цене распродажи
Промокод действует:
- Во всех магазинах сети КАНТ в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Сочи
- В Интернет магазине
Как получить скидку?
- В розничных магазинах необходимо предъявить промокод на любом устройстве или распечатанным на кассе любого магазина Кант
- В интернет магазине ввести его значение RFB2020 в поле Промокод в корзине на этапе заказа
- Оплатить покупку картой АО Райффайзенбанк.
Акция проводится до 30.09.2019
КАНТ — это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта, туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга.
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