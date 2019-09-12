Опрос по строительству храма в Екатеринбурге планируют провести 12 октября

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес в гордуму проект постановления о проведении опроса по выбору места под строительство храма Святой Екатерины, сообщили в пресс-службе мэрии. Опрос предлагается провести 12 октября с 8:00 до 20:00 на специально организованных участках. Документ рассмотрят на заседании 24 сентября.

По словам мэра, в ситуации с храмом городские власти выступают в качестве «независимого арбитра». «Наша цель — мир и согласие в родном городе, поэтому мы выполняем взятые на себя перед горожанами обязательства в полном объеме»,— сказал он.

Изначально храм Святой Екатерины планировалось построить в сквере у театра драмы. После установки забора вокруг предполагаемой стройплощадки, в сквере начались массовые протесты, которые продолжались с 13 по 16 мая. За это время были задержаны около 100 человек. Опрос по выбору места было решено провести после того, как на ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин. 8 августа спонсоры строительства (РМК и УГМК) и Екатеринбургская епархия отказались от планов строительства храма на этом месте, а забор демонтировали.

Опрос планировалось провести в августе, однако дата была перенесена на сентябрь. Осенью спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин сообщил, что его проведут 12-13 октября. В опрос включат три территории: пересечение улиц Фурманова—Белинского, место бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и участок за Макаровским мостом.

Подробнее о выборе альтернативных площадок для строительства храма — в материале “Ъ-Урал”