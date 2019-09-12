Nike раскрыла долю продаж своих кроссовок в России

Выручка Nike от продажи обуви в России составляет не больше 1% от всех продаж компании в этой категории, сообщил РБК со ссылкой на директора по взаимодействию с органами власти и корпоративным вопросам российского офиса Nike Дмитрия Вишнякова. Слова топ-менеджера процитированы в протоколе совещания о внедрении обязательной маркировки товаров в рамках Евразийского экономического союза.

В 2019 финансовом году выручка Nike, согласно отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь». Российская выручка составляет не больше $242 млн. В отчетности приводится информация только по региону, включающему Европу, Ближний Восток и Африку. Финансовые результаты по России компания никогда не раскрывала.

Представители Nike в России не прокомментировали информацию из протокола совещания и предложили использовать цифры официальной отчетности.