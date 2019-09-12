Темпы уборочной кампании–2019 в Новосибирской области превышают темпы прошлого года

По данным министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, на сегодняшний день обмолочено 604 тыс. га зерновых культур (43% уборочной площади), в 2018 году на текущую дату было обмолочено лишь 137 тыс. га (10%).



Наиболее высокими темпами ведут уборку зерновых хозяйства Сузунского (убрано 75%), Болотнинского (65,3%), Маслянинского (62%), Барабинского (34,6%) районов. Самые низкие темпы по уборке зерновых пока демонстрируют хозяйства Северного района (здесь убрано 14,9% от запланированного), Усть-Таркского (19,1%), Чановского (23,2%), Венгеровского (23%) и Татарского (22%).

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составляет 21,1 ц/га. Наиболее высокая текущая урожайность в Колыванском (33,4 ц/га), Маслянинском (32 ц/га), Каргатском (28,6 ц/га) и Ордынском (27,5 ц/га) районах.

Кормозаготовительная кампания также ведется темпами, превышающими прошлогодние. Планы заготовки сена и сенажа перевыполнены: сена заготовлено 469 тыс. т (117,8% к плану), сенажа — 1,389 млн т (106% к плану). Сейчас идет работа по заготовке силоса.

В период подготовки и проведения уборочных работ сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области доведено 292,6 млн руб. Всего с начала года новосибирские аграрии получили 3,069 млрд руб. (из федерального бюджета — 1,289 млн руб., из областного — 1,780 млн руб.

Кроме того, как отметил Евгений Лещенко, аграриям оказана не только финансовая, но и новая форма организационной поддержки. Внедрена и функционирует государственная информационная система господдержки аграрно-промышленного комплекса. В частности, в этом году был внедрен механизм подписания соглашений электронной подписью. Около 90% соглашений фермерами были подписаны именно таким способом, без посещения минсельхоза.